İşitme cihazı çalınan çocuk sessizliğe mahkum oldu

Adana’da işitme engelli çocuğun işitme cihazı parkta arkadaşlarıyla oynadığı sırada yaşanan kavga sırasında çalındı. 3 aydır duymayan çocuk, sessizliğe mahkum oldu.

Merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi’nde oturan 15 yaşındaki Yusuf Çelik’e 1 buçuk yaşında her iki kulağındaki yüzde 90 işitme kaybı nedeniyle değeri 30 bin lira olan işitme cihazı takıldı. Cihaz sayesinde duymaya başlayan ve hayatını idame ettiren çocuk, geçen 1 Şubat günü arkadaşlarıyla oynamak için parka gitti. İddiaya göre çocuklar arasında kavga çıktı. Yaşanan kavga sırasında başka mahalleden tanımadığı bir çocuk, Yusuf'un kulağındaki işitme cihazını alarak kaçtı.

Aile bunun üzerine durumu Akıncılar Polis Merkezi Amirliği’ne bildirdi fakat çevrede güvenlik kamerası olmaması nedeniyle küçük çocuğun işitme cihazı 3 aydır bulunamadı.

Oğlunun duymasını istediğini söyleyen anne, “Cihazın değeri 30 bin lira ve onu da alamıyorum. İşitme engelliler okuluna gidiyordu, şu anda ona da gitmiyor. Arkadaşları arasında da mahcup oluyor” diyerek yardım istediklerini söyledi.