İşini geri isteyen KHK’lı Cemal Yıldırım ve Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya'nın eylemine polis müdahalesi

İşini geri isteyen KHK’li Cemal Yıldırım ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanarak müebbet hapis cezası verilen askeri okul öğrencilerinden Taha Furkan Çetinkaya’nın annesi Melek Çetinkaya, polis müdahalesiyle Ankara'daki Sakarya Caddesi'nden uzaklaştırıldı.

Kanun hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Cemal Yıldırım ve Hava Harp Okulu öğrencisi olan tutuklu oğlu için eylem yapan Melek Çetinkaya’ya polis müdahale etti. Pandemi nedeniyle ara verdikleri eylemlerine tekrar başlayan Yıldırım ve Çetinkaya, polis tarafından Sakarya Caddesi’nden uzaklaştırıldı.

Müdahaleye tepki gösteren Yıldırım, “İnsan Hakları Eylem Planı değil, yeni anayasa değil, yargı reformu değil, var olan yasaları uygulayın, KHK’leri iptal edin. Bizlerin haklarını geri verin. Sizin yargı reformunuzu, İnsan Hakları Eylem Planı'nızı istemiyoruz” diye seslendi.

Yıldırım, sosyal medya hesabından da şunları paylaştı:

“Aileleriyle birlikte 2 milyon KHK'lının soykırım uygulamalarına tabi tutulduğu. İnsan ve vatandaşlık haklarının kullandırılmadığı, baskı ve şiddetin sıradanlaştırıldığı ülke de bunu uygulayanlardan ‘İnsan Hakları Eylem Planı"

Kaynak: MA