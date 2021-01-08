Işın Karaca'dan Merve Boluğur'a: Bir sen eksiktin güzel kız!

Şarkıcı Işın Karaca son günlerde YouTube kanalı açmasıyla gündemde olan oyuncu Merve Boluğur' un "Yeni şarkım yolda" açıklaması için "Çünkü müzik piyasasında bir sen eksiktin güzel kız!" yorumunda bulundu.

Son dönemde YouTube kanalında yayınladığı videolarla gündemde olan Boluğur, "Sürprizimi açıklıyorum; yeni şarkım yolda" dedi. Konuyla ilgili bir magazin sitesinin haberine yorum yapan şarkıcı Işın Karaca da tweet'in altına "Çünkü müzik piyasasında bir sen eksiktin güzel kız!" diye yazdı.