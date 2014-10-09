'IŞİD'den Erdoğan ve Türkiye'ye video mesajla tehdit' iddiası

Ortadoğu'da büyük bir tehdit haline gelen, kafa kesme videoları ile dünya gündemine oturan Irak Şam islam Devleti IŞİD'e ait olduğu öne sürülen bir video ortaya çıktı. Videoda IŞİD, ABD ile koalisyonda anlaşan Türkiye'ye tehdit içeren ifadeler yer alıyor. Kobanê'de de vahşi saldırıları devam eden terör örgütü IŞİD, Vatan gazetesi yazarı Ruşen Çakır'ın da kişisel Twitter hesabından paylaştığı söz konusu videoda, "Afganistan işgalinin başladığı günden bu yana Türkiye küfür ordularının başındaydı" denilerek, "Erdoğan'a sesleniyoruz; Türkiye ABD şeytanı ile ittifaka girsede Allah'ın gücü daha büyüktür" sözleri ile Türkiye tehdit ediliyor.