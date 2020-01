İşe rahat gitmek için kavşaklardaki okların yönünü değiştirdi

Çin'in doğusundaki Lianyungang kentinde, her gün işe giderken bindiği otobüsün kavşakta beklemesinden usanan bir adam, yol işaretlerini değiştirmeye çalışırken güvenlik kameralarına yakalandı. Trafiğin akışını değiştirmek için beyaz boyayla farklı yönde oklar çizen Cai, 27 Eylül'de yaşandığı belirtilen olayla ilgili olarak polise "Düz giden araçlar çok fazla beklemek zorundaydı. Oysa sola dönüşte yol her zaman boştu. Trafiğin yönünü değiştirirsem her gün işe daha kolay gidip gelirim diye düşündüm" dedi." Polis yetkilileri, Modern Express gazetesine Cai'nin arabaların çarpışmasıyla sonuçlanabilecek çok tehlikeli bir şey yaptığını ve okların yönünün eski haline getirildiğini söyledi. Soyadının Cai olduğu belirtilen 28 yaşındaki adam 1000 Yuan (yaklaşık 151 dolar) cezaya çarptırıldı.Mayıs ayında da Şejiang bölgesinde, bir sürücü anayolda tebeşirle kendisine park yeri çizerken yakalanmıştı. Kaynak: BBC Türkçe