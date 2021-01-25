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İşçilerin Tiktok videoları TikTok'un Emek Sineması'nda

25 Ocak 2021 12:06

Türkiye’nin dört bir yanında çalışan işçilerin TikTok’ta çektiği videolar sinemaya aktarıldı. Kimi tarlada, kimi inşaatta, kimi tekstilde. İşçilerin çalışırken çektikleri TikTok videoları TikTok'un Emek Sineması projesinde bir araya getirildi.

Sosyal medyanın yaygın kullanımıyla işçiler de çalışırken çektikleri videoları bu mecrada paylaşmaya başladı. Bu anlamda en çok kullanılan sosyal medya uygulaması ise TikTok oldu. Türkiye’nin dört bir yanında farklı sektörlerde çalışan işçiler, çalışırken çekilen videolarını müzik eşliğinde TikTok’ta paylaştı. Anka Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Karşı Sanat bu videoları TikTok'un Emek Sineması projesinde bir araya getirdi.

Tiktokunemeksinemasi internet adresinde yayımlanan videolarda işçilerin tarlada, inşaatta, sanayide birçok işyerinde çalışma koşulları görülüyor. 

“Gösteri-gözetim toplumu kendine karşı kullanılabilecek olasılıkları da üretiyor mu?" sorusunu merkeze alan projeyi Ozan Çağlar ve Deniz Zeybek yürüttü. Zeybek ve Çağlar hazırladıkları tanıtım metninde proje için şu bilgileri verdi:

“Farklı çalışma mekanlarında üretilen filmler challengelarla çoğalarak yeni ittifaklara alan açıyor olabilir mi diye sorarak emek - bedenin sinemadaki temsiline odaklanıyor ve kendini temsil etmenin yeni bir alan açma potansiyelini sorguluyor. TikTok'un Emek Sineması'ndaki videolar, kolektif bellekte birikmiş sinema bilgisiyle birlikte TikTok'un teknik alt yapısının kullanımından üretiliyor. TikTok'un Emek Sineması'nda çalışma mekanları, sokaklar, tarlalar, atölyeler platoya dönüşürken çalışma zamanları işgal ediliyor.

TikTok sinemasının üreticileri; kürekleri, boruları ve meyve kasalarıyla çekim araçlarını oluştururken üretim bandını bir podyum gibi kullanarak mekanları dönüştürüyor. ‘Umumi film festivali’ gibi işleyen TikTok'ta çalışma mekanlarına ve üretim araçlarına; dekor, performans, müzik ve ses efektleri ile yapılan küçük müdahalelerle oluşturulan atmosferde iş mekanları yeni bir anlamlar kazanıyor.”

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