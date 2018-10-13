İş yerinin önünde 1000 TL'sini düşürürken güvenlik kamerasına yansıyan kişiyi arıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde manav Cihan Adak (28), işyerinin önünde 1000 TL'sini düşürürken güvenlik kamerasına yansıyan kişiyi, görüntüyü sosyal medya hesabında paylaşarak arıyor. Adak, Paranın sahibini mutlaka bulacağım dedi. Manav Cihan Adak, geçen pazartesi günü işyerinin önünde 1000 TL buldu. İşyerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Adak, parayı düşüren kişinin görüntüye yansıdığını gördü. Parayı, saat 16.30 sıralarında manavın önünden geçen yaşlı adamın düşürdüğünü belirleyen Adak, paranın sahibini bulabilmek için görüntüyü sosyal medya hesabında paylaştı. Paranın sahibini arayan Adak, henüz yaşlı adama ulaşamadı. Cihan Adak, parayı belediyeye götürmeyi düşündüğünü, ancak görüntüyü sosyal medya hesabında paylaşarak sahibine daha kolay ulaşacağına inandığını söyledi. Adak, Güvenlik kameralarını inceledik. Parayı düşüren yaşlı adamı tespit ettim. 5 gündür sosyal medya hesabımızdan paranın sahibini arıyoruz. Henüz bulamadık. Paranın sahibini mutlaka bulacağım dedi.