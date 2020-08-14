T24 LogoT24 Logo
Haberler

İş merkezinde çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü

Çıkan yangında yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı

14 Ağustos 2020 12:57

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir iş merkezinde fritözün tutuşması sonucu çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi’nde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki iş merkezinde bulunan bir kafede fritözdeki yağın tutuşması sonucunda yangın çıktı. Alevleri gören iş yerindeki vatandaşlar bir yandan yangına müdahale etmeye çalışırken, diğer yandan da durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Yangın vatandaşları sokağa döktü
İş merkezinden yükselen dumanları gören vatandaşlar ise binalarından dışarı çıkarak yangını izledi. Vatandaşlar yangını cep telefonları görüntüledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların kontrol altına aldığı yangını söndürdü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken yangın, iş merkezinde maddi hasarın oluşmasına sebep oldu.

ETİKETLER

iş merkezikocaeliizmityangın

Diğer Videolar

Harabe evin önünde 17 yıldır her gün gözyaşı döküyor

Kuş cennetinde sular çekildi, ‘Pelikan Adası’na yol açıldı

Anne oyaladı, çocuğu çaldı

Esra Erol: Şahsıma yapılan saldırının bilinçli bir şekilde, başka bir şeye hizmet ettiğini düşünüyorum

Mahalllede kavga çıktı, sokak savaş alanına döndü

Sağlık Bakanlığı'ndan Koronavirüs'le mücadelede 'Hekimoğlu ve Mucize Doktor'lu yeni kamu spotları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadından canlı yayında sevinç gösterisi...

Dilipak, Esra Erol'da yaşanan olayın ardından İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldı:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Gwyneth Paltrow 48. yaşını çırılçıplak kutladı!...

Türk lirası eriyor; dolar 7.83 TL'yi aştı, euro 9 TL'nin...

Çocuğunun komşusundan olduğuna canlı yayında sevinmişti; kocasını da yanına alıp...

Asıl enflasyon oranı yüzde 36 diyen ABD'li ekonomist Hanke: Yabancı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadından canlı yayında sevinç gösterisi...

Dilipak, Esra Erol'da yaşanan olayın ardından İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldı:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24