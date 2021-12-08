T24 LogoT24 Logo
Haberler

İş elbisesiyle minibüse binen yolcuya tepki gösteren sürücünün 'şoför kartı' iptal edildi

Büyükşehir Belediyesi, şoförün bağlı olduğu kooperatife durumu bildirerek yaptırım talebinde bulundu

08 Aralık 2021 09:41

Muğla Bodrum'da kıyafetleri kirli diye yolcusunu araçtan indirmeye çalışan dolmuş şoförü tepki çekti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından dolmuş şoförü, bağlı olduğu kooperatif tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Eski otogardan Yalıkavak Mahallesi'ne gitmek için Muğla Büyükşehir Belediyesinin denetimindeki toplu taşıma kooperatifinin dolmuşuna binen yolcu, iş kıyafetinin kirli olması nedeniyle şoför tarafından indirilmek istendi.

Şoför, araçtan inmeyi kabul etmeyen yolcuya, koltuğa oturmaması yönünde uyarıda bulundu.

Duruma tepki gösteren bir kadın yolcu, yaşananları cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından şoförün bağlı olduğu kooperatife durumu bildirerek yaptırım talebinde bulundu.

Dolmuş şoförü, kooperatif tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Bu pantolonla bu koltuğa oturamazsınkıyafetli kirli yolcuşöfortartışmaMuğla Bodrum

Diğer Videolar

Sarıgül'ün, ilçe başkanına 'kızdığı' video sosyal medyanın gündeminde; "Koca Bodrum'da 170 üye mi olur?"

Tunceli'de çatıda biriken karlar çığ gibi düştü

Elektrik arıza ekibi, trafodaki patlamadan saniyelerle kurtuldu

Üzüm bağına düşen pelikan donmak üzereyken kurtarıldı

Yamaç paraşütüne misinanın dolandığı anlar kamerada

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Ocak 2022

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24