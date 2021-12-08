İş elbisesiyle minibüse binen yolcuya tepki gösteren sürücünün 'şoför kartı' iptal edildi

Muğla Bodrum'da kıyafetleri kirli diye yolcusunu araçtan indirmeye çalışan dolmuş şoförü tepki çekti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından dolmuş şoförü, bağlı olduğu kooperatif tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Eski otogardan Yalıkavak Mahallesi'ne gitmek için Muğla Büyükşehir Belediyesinin denetimindeki toplu taşıma kooperatifinin dolmuşuna binen yolcu, iş kıyafetinin kirli olması nedeniyle şoför tarafından indirilmek istendi.

Şoför, araçtan inmeyi kabul etmeyen yolcuya, koltuğa oturmaması yönünde uyarıda bulundu.

Duruma tepki gösteren bir kadın yolcu, yaşananları cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından şoförün bağlı olduğu kooperatife durumu bildirerek yaptırım talebinde bulundu.

Dolmuş şoförü, kooperatif tarafından görevden uzaklaştırıldı.