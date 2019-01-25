İş adamları meslek liseleri için 'rap'çi oldu!

Kalifiye işgücünün yetiştirilmesine katkıda bulunarak gençleri meslek eğitimine özendirmek amacıyla 'BOSİAD Mesleki-Teknik Eğitimi Özendirme Projesi'ni hayata geçiren Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BOSİAD), sanayicilerin rol aldığı ve seslendirdiği rap klibini gençlerin beğenisine sundu.

Sözlerini BTSO eski Genel Sekreteri ve Bursa Çimento Şirketler Grubu Yönetimi Kurulu Başkanı Ergun Kağıtçıbaşı'nın yazdığı rap klibi internet ortamına büyük ilgi görürken, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Bursa OSB Sanayici ve İşadamları Derneği (BOSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bayrak, "Organize Sanayi Bölgesinin ciddi anlamda nitelikli elemana ihtiyacı vardı. Bizde bu semtteki arkadaşlar ile bir çalışma yaptık. Tabi gençlere hitap etmemiz gerekiyordu. Meslek lisesinde okuyan çocuklarımızın hepsi genç, bizim aklımıza da böyle bir fikir geldi. Bizde gençlere ulaşmak için rap müziği yaparak böyle bir konu içerisine girdik. Sayın Ergun Kağıtçıbaşı ağabeyimiz rap müziğin sözlerini yazdı. Ver arkadaşlarımızda bu rap müziğinin içerisinde rol aldılar. Yaptığımız çalışma çok ses getirdi. Güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Mesleki eğitimin ne kadar önemli olduğunu, güçlü Türkiye için mesleki eğitim özendirme projesini yıllarca devam etmesini düşünüyoruz. Böyle bir projenin alt yapısını oluşturduk" şeklinde konuştu.

Takım elbiseleri çıkardılar

Klip esnasında gençlere yakınlaşmak için resmi kıyafetlerden uzaklaştıklarını belirten Bayrak, "Rap yapmadan önce rap nasıl yapılır nasıl söylenir gerçekten bilmiyordum. İnternete girdim izledim. Gençler daha rahat elbiseler ile bu işi yapıyorlar. Bizde arkadaşlar ile çocuklara bu şekilde ulaşabiliriz diyerek serbest kıyafetler ile gelmeyi kararlaştırdık. Bende kot pantolon ve ceket ile geldim çok da güzel oldu" dedi.

"Ancak bu kadar eğlenebilirdik"

Proje aşamasının çok keyifli ve eğlenceli geçtiğini söyleyen Bayrak, "Bir insan hayatında ancak bu kadar eğlenebilir. Bütün arkadaşlarımız eğlenerek bu projenin içerisinde oldular, ve inanarak yaptılar. Bu neden ile de çok güzel oldu. Oğlum bizim yaptığımız rap müziğini alarak torunumla beraber dans ediyorlardı. Amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum. Ciddi bir yoğunluk oldu, sosyal medyada büyük bir kitleye ulaştı. Bakanlıktan teşekkür mesajı aldık. Milli Eğitim Bakanlığı bu klipin yayınlanmasında ciddi bir destek verdi. Rap müziğini tanıtmak için bir konser düzenledik. Konserde organize sanayi bölgesi çalışanlarına konser verdik. Hep çalışanlarımız ve öğrencilerimiz bir arada oldu. Konserin yapıldığı salonda yaklaşık 800 kişi vardı. Mesaj verdik. Çokta ses getirdiğini düşünüyorum" diye konuştu.