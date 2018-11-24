Irkçılık ve cinsiyetçilikle suçlanan Dolce&Gabbana patronları özür diledi

Çin için hazırladığı reklam kampanyası nedeniyle ırkçılık ve cinsiyetçilikle suçlanan İtalyan moda evi Dolce&Gabbana, bir özür videosu yayımladı. Dolce&Gabbana'nın YouTube kanalında yayımlanan videoda markanın kurucuları olan tasarımcılar Domenico Dolce ve Stefano Gabbana İtalyanca konuşurken, videonun İngilizce ve Çince altyazılı iki versiyonu yayımlandı. Videoda Domenico Dolce, "Bugünlerde, yaşananları, ülkenizde sebep olduklarımızı tekrar tekrar ve büyük üzüntüyle düşündük. Çok özür diliyoruz. Ailelerimiz bize dünyanın tüm farklı kültürlerine saygı göstermeyi öğretti. Bu nedenle, eğer sizin kültürünüzü yorumlamakta hatalarımız olduysa sizden özür dilemek istiyoruz" diye devam ediyor" ifadelerini kullandı.