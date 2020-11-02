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İrem Derici'ye Demet Akalın'ın o sözleri hatırlatıldı: Lastiğimi de değiştiririm, arabayı da sırtlarım

"Hatta hayatıma giren erkeklerin 'bize de bir şey bırak' demişliği vardır"

02 Kasım 2020 11:56

Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz günlerde Demet Akalın'ın canlı yayında kullandığı "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor" sözleri hatırlatıldı. TV100 mikrofonuna konuşan Derici, yöneltilen soru üzerine "Kimseye ihtiyacım yok, olmadı da bugüne kadar. Hatta hayatıma giren erkeklerin 'bize de bir şey bırak' demişliği vardır. Lastiğimi de değiştiririm, arabayı da sırtlarım. Cabbar bir kadınım her şeyi tek başıma yaparım" dedi.

Şarkıcı Alişan ile sabah programı sunan Demet Akalın, canlı yayınında "Bir gün arkadaşımla arabada giderken lastik patladı. Hemen kocamı aradım. İnsan bir erkeğin gücünü istiyor" demişti. Akalın'ın bu sözleri gündem olmuştu. 

 

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