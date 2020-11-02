İrem Derici'ye Demet Akalın'ın o sözleri hatırlatıldı: Lastiğimi de değiştiririm, arabayı da sırtlarım

Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz günlerde Demet Akalın'ın canlı yayında kullandığı "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor" sözleri hatırlatıldı. TV100 mikrofonuna konuşan Derici, yöneltilen soru üzerine "Kimseye ihtiyacım yok, olmadı da bugüne kadar. Hatta hayatıma giren erkeklerin 'bize de bir şey bırak' demişliği vardır. Lastiğimi de değiştiririm, arabayı da sırtlarım. Cabbar bir kadınım her şeyi tek başıma yaparım" dedi.