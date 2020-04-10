İranlı sanatçının gözünden Koronavirüs ile savaşan doktorlar

10 Nisan 2020 08:28
İranlı sanatçı Alireza Pakdel, yeni tip Koronavirüs'ten en çok etkilenenlerden ülkeler arasında yer alan ülkesindeki doktorların salgına karşı verdiği mücadeleyi çizdi.
İran'da dün itibariyle yeni tip Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 117 artarak 4 bin 110'a yükseldi.
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