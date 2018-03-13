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İran'daki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin hikâyeleri

13 Mart 2018 15:28

Dubai'den İstanbul'a dönüş yolunda İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel jetteki 11 kişinin cenazelerine ulaşıldı. Uçakta bulunan, iş adamı Hüseyin Başaran'ın şirketinin yönetim kurulu üyesi de olan kızı Mina Başaran ve 7 yedi kız arkadaşı ile iki kadın pilot ve bir hostes hayatını kaybetti. Grup, 28 yaşındaki Mina Başaran'ın bekarlığa veda partisi için Dubai'deydi. Mina Başaran, Ekim ayında nişanlandığı Murat Gezer ile Nisan'da evlenecekti. Uçaktakilerden Aslı İzmirli mücevher tasarımcısıydı. 'Gia Jewels' isimli bir markası bulunan İzmirli de Kasım sonunda nişanlanmıştı. Jasmin Baruh Siloni Baguette Jewellery kurucularındandı. ABD'de New York Ackerman Ensititüsü'nde psikoloji okuyan Ayşe And ise klinik psikologluğu yapıyordu. Moda ve pazarlama eğitimi alan Sinem Akay geçen yıl blue jean ağırlıklı kendi markasını kurdu. Burcu Gündoğar Urfalı ise 2015'te Bug Uniform adlı kendi şirketini kurmuştu. İstanbul Teknik Üniversitesi tekstil ve moda tasarımı bölümü ile Fashion İnstitute of Technology New York'ta eğitim alan Urfalı'nın şirketinin amacını "Yaratıcı ve işlevsel ürünlerle; iş veren ve çalışan memnuniyetini sağlamayı amaçlıyoruz" sözleriyle açıklamıştı. Uçağın Kaptan Pilotu Beril Gebeş Ayjet Uçuş Okulu'nu bitirip pilot lisansını aldı. Türk Hava Yolları'nda Airbus A320 filosunda uçmuştu. Uçağın ikinci pilotu ise Melike Kuvvet'ti. Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın pilotlarından biri olan Kuvvet 2015'te ordundan atıldı. Kuvvet, ordudan atılmasından Fethullah Gülen yapılanmasını sorumlu tutuyor.

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