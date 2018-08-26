İran'da Ekonomi Bakanı gensoruyla görevden alındı

Ekonomik kriz yaşayan İran'da Ekonomi Bakanı Mesud Kerbasiyan, ülke meclisinin hakkında açtığı gensoru oylaması görevinden alındı. Çalışma Bakanı Ali Rabii'yi 8 Ağustos'taki gensoruyla kaybeden Cumhurbaşkanı Ruhani, bir aydan az bir süre içinde kabinesindeki ikinci fireyi vermiş oldu. Kerbasiyan, 260 milletvekilinin hazır bulunduğu parlamentoda, 137 milletvekilinin oyu ile görevinden azledildi. Oylamada, 121 milletvekili Kerbasiyan'ın azledilmesine karşı çıkarken 2 milletvekili çekimser oy kullandı.