İran Meclisi'nde Süleymani'nin öldürülmesine tepki gösteren milletvekilleri 'Amerika'ya ölüm' sloganları attı

ABD'nin hava bombardımanında öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenazesi Irak'tan ülkesi İran'a getirildi. Yas tutan on binlerce İranlı, siyahlar içinde Süleymani için düzenlenen törene katılırken İran Meclisi'nde yapılan oturumda, Süleymani'nin öldürülmesine tepki gösteren milletvekillerinin 'Amerika'ya ölüm' sloganları attığı görüldü.

İranlı yetkililerin Süleymani'nin naaşını resmi yas törenleri için daha sonra Meşhed, Tahran ve Kum kentlerine de götürmeyi planladığı belirtildi. Süleymani'nin salı günü doğduğu kent olan Kirman şehrinde toprağa verileceği bildirildi.

Kasımi'nin yanı sıra yaşamını yitiren Haşdi Şabi komutanı Abdülmehdi el Mühendis ve konvoydaki diğer Haşdi Şabi üyeleri için ilk tören dün Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenmişti. Binlerce kişinin katıldığı törende sık sık 'ABD'ye ölüm' ve 'İntikam' sloganları atılmıştı.

Ancak ABD'nin düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Süleymani’nin cenazesinin Amerikan markası pickup ile taşınması ise sosyal medyada gündem olmuştu. Birçok kişi buna tepki göstermişti.