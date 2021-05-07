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İran'dan Türkiye'ye sokulmak istenen 12 maymun koruma altına alındı

Maymunlar Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından Gaziantep’te bulunan hayvanat bahçesine gönderildi

07 Mayıs 2021 12:16

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısında yakalanan 12 maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından Gaziantep’te bulunan hayvanat bahçesine gönderildi.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısında 2 kafes içerisinde bulunan 12 maymunun yakalanmasının ardından Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve istihbarat Müdürlüğü ekipleri kamera görüntülerini izledi.

Yapılan incelemelerin ardından kimliği belirlenemeyen bir kişinin elinde bulunan 2 kafesi park halindeki İran plakalı TIR’ın çekiç kısmına koyduğunu ve daha sonra yeniden giriş kantarının yanına koyduğu tespit edildi.

Savcılık talimatı ile korumaya alınan maymunlar Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından Gaziantep’te bulunan hayvanat bahçesine gönderildi.

Ağrı-Doğubayazıt ilçesiGürbulak Gümrük Kapısı12 amymun

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