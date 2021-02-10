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İran'da İslam Devrimi’nin 42. yıldönümü kutlamaları

10 Şubat 2021 15:27

İran'da her yıl ülke genelinde halk yürüyüşleri ile kutlanan İslam Devrimi, bu yıl Covid-19 salgını gölgesinde kutlandı.

İran’da İslam Devrimi’nin 42. yıldönümü kutlamaları başta başkent Tahran olmak üzere birçok kentte başladı. Her yıl ülke genelinde halk yürüyüşleri ile kutlanan devrim yıl dönümü, bu yıl korona virüs salgını gölgesinde kutlandı. Tahran'da bulunan Azadi meydanında düzenlenen törenlere katılanlar, araç ve motosikletlerden oluşan konvoylarla devrimin 42. yıldönümünü coşkuyla kutladı.

“İran direnmeseydi bugün Trump zafer kazanmış olacaktı”

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkenin bu yıl dönümüne ekonomik zaferle girdiklerini belirterek, "Tüm dünya halkları, bugün için İran’a borçlu. Eğer İran, Beyaz Saray’da oturan bir önceki Başkan (Donald Trump) karşısında direnmeseydi bugün Trump zafer kazanmış, biz ise nükleer anlaşmadan çıkmış olacaktık" dedi.

Düşman ile müzakereyi iftihar gördüklerini belirten Ruhani, "Müzakere, hiçbir zaman kötü bir şey değil, modern dünyada her devletin yapması gerekiyor. Biz düşmanlarımız ile müzakereden iftihar duyarız" ifadelerini kullandı.

Devrim, 1979’da gerçekleştirildi

İran’da 1978 tarihinde başlayan halk hareketleri ve toplumsal olaylardan sonra Şah Muhammed Rıza Pehlevi, ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Pehlevi'nin ülkeyi terk etmesinin ardından İran İslam Cumhuriyeti’nin kurucusu Ayetullah Humeyni, 1 Şubat tarihinde Fransa’nın başkenti Paris’ten Tahran’a gelmişti. Humeyni, 11 Şubat 1979 tarihinde İran’da devrimin gerçekleştirildiğini resmi olarak ilan etmişti.

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