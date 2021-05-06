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İran'da Hamaney’in konuşması öncesi, ABD Kongre binasının havaya uçurulduğu propaganda videosu yayınladı

Bnanın bombalanmasının ardından İranlı askerler ve dini isimlerin birlikte Kudüs’e yürüdükleri sahnelere de yer verildi

06 Mayıs 2021 10:23

İran devlet televizyonunun yayınladığı propaganda videosunda, ABD Kongre Binası'nın füzeler ile havaya uçurulduğu anların gösterildiği bir sahne yer aldı. 

İran Devlet Televizyonu, 2 Mayıs Pazar günü İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in halka hitaben yaptığı konuşma öncesi, ABD Kongre Binası'nın havaya uçurulduğu propaganda videosu yayınladı.

Yayınlanan propaganda videosunda İran, balistik füzeler ile ABD Kongre Binası'nı hedef aldı. Görüntülerde, ABD Kongre binasının füzeler ile hedef alınmasının ardından İranlı askerler ve dini isimlerin birlikte Kudüs’e yürüdükleri sahnelere yer verildi.

İran devlet televizyonuAyetullah Ali HamaneyABD kongre binasıpropaganda videosu

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