iPhone 7 ile çekilen 'Unsane' filminin fragmanı yayınlandı

Traffic filmiyle Oscar kazanan yönetmen Steven Soderbergh'in yeni filmi Unsane'in fragmanı yayınlandı. Dünyada mart ayı sonunda vizyona girecek olan filmin özelliği ise tamamen iPhone 7 ile çekilmiş olması... Korku türündeki filmde, birinden kaçarken akıl hastanesine düşen genç bir kadının yaşadıkları ekrana gelecek. Başrolünde Claire Foy'un yer aldığı yapım, karakterin korkularıyla yüzleştiği, seyirciye psikolojik gerilim ögeleriyle zenginleştirilmiş bir hikaye vadediyor. iPhone 7 ile çekilen Unsane'in ilk fragmanı!