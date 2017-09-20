'İntihara sürüklediği' iddia edilen Mavi Balina oyunu nasıl oynanıyor?

Oyunun resmi bir internet adresi ve yasal satışının olmadığı, Rus chat sayfalarında oyuna girmek isteyen kişilere yönetici tarafından adres gönderildiği belirtiliyor. Bu internet adresine giren kişilerin bilgisayarlarına virüs sokularak tüm kişisel bilgilerine ulaşıldığı, bundan sonra da şantaj yoluyla ‘oyuncu’dan verilen tüm talimatların yerine getirilmesinin istendiği ifade ediliyor. Kullanılan şantaj sistemi, Black Mirror (Kara Ayna) televizyon dizisinin ‘Shut Up and Dance’ (Sus ve Dans Et) adlı bölümünde işlenmiş ve anlatılmıştı. Bu hikayede, web kamerasından çekilen gizli görüntülerini yayınlama tehdidinde bulunan hacker’lar, kurbanları örgüt adına suç ve cinayet işlemeye zorluyordu.