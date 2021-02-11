Yaşamına son veren TikTok fenomeninin o videosu ortaya çıktı; "Son paylaşımım" yazmış

11 Şubat 2021 15:24
TikTok fenomeni Dazhariaa Quint Noyes, sosyal medya platformunda paylaştığı son videonun ardından yaşamına son verdi. 18 yaşındaki genç kızın videoya not olarak, "Hepinizi uyuz ettiğimi biliyorum. Bu benim son paylaşımım" yazdığı ortaya çıktı.
Sözcü'de yer alan habere göre Noyes’in babası Raheem Alla kızı hakkında duygu dolu açıklamalarda bulunurken, “Ne yazık ki o artık bizimle değil, daha iyi bir yerde. Keşke benimle yaşadığın stresi ve duyguları konuşsaydın. Sadece sana sarılmak istiyorum. Artık eve geldiğimde beni bekliyor olmayacaksın. O benim en iyi arkadaşımdı. Kızımı kaybetmek için hiç hazır değildim. Seni meleklerle uçman için özgür bırakmalıyım” ifadelerini kullandı.
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