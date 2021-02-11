Yaşamına son veren TikTok fenomeninin o videosu ortaya çıktı; "Son paylaşımım" yazmış

Sözcü'de yer alan habere göre Noyes’in babası Raheem Alla kızı hakkında duygu dolu açıklamalarda bulunurken, “Ne yazık ki o artık bizimle değil, daha iyi bir yerde. Keşke benimle yaşadığın stresi ve duyguları konuşsaydın. Sadece sana sarılmak istiyorum. Artık eve geldiğimde beni bekliyor olmayacaksın. O benim en iyi arkadaşımdı. Kızımı kaybetmek için hiç hazır değildim. Seni meleklerle uçman için özgür bırakmalıyım” ifadelerini kullandı.