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İnşaat işçisi, şantiyenin hijyen durumunu görüntüledi: 'Burada insan yaşar mı, bizi çalıştıranların kendisi virüs!'

24 Nisan 2020 13:00

İstanbul’daki şantiyelerin durumunu raporlayan ve işçilerin yeni tip Koronavirüs salgınına karşı hiçbir önlem alınmadan çalıştırıldığı, tek odada onlarca işçinin kaldığı bilgisinı aktaran İnşaat İş Sendikası (İnşaat-İş) sosyal medya hesapları üzerinden Torunlar GYO Hilton Otel şantiyesinin içinden bir işçinin kayda aldığı görüntüleri paylaştı.

Görüntüleri kayıt altına alan inşaat işçisinin, “Koronavirüs diye bir şey yok, bizi yöneten, bizi çalıştıran insanların kendisi virüs” dediği duyuldu. 

Videoda işçi, kaldıkları odalara giden koridorda yürürken, koridorun çöp yığınlarıyla dolu olduğu görülüyor. İşçi, “Gördüğünüz gibi, her taraf pislik içinde. Çöpleri bile kaldırmıyorlar. ” diyor.

İnşaat işçisi, koğuşlarda 8-10 kişi kaldıklarını söylerken, kapı önlerindeki işçi tulumları ve onlarca ayakkabı bu dediğini doğruluyor.

“Hepimiz burada gurbetçiyiz, çoğumuz doğu illerinden geldik” diyen işçi, koridor ve lavaboların hijyenden yoksun halini gösterdikten sonra şunları söylüyor: “Burada insan yaşar mı? Maalesef bu pislik ve rezillik içerisinde bizleri yaşatıyorlar.”

İşçi, “Koronavirüs diye bir şey yok, bizi yöneten, bizi yok pahasına çalıştıran insanların kendisi virüs” diye de ekliyor.

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