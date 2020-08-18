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İnşaat işçilerinin tehlikeli çalışması kamerada

18 Ağustos 2020 13:07

Ataşehir'de işçilerin metrelerce yükseklikteki inşaat iskelesinde tehlikeli şekilde çalışması yürekleri ağza getirdi. İşçilerin yeterli güvenlik önlemlerini almadıkları görülürken, o anlar kameraya yansıdı.

Ataşehir'de bir apartmanın inşaat iskelesinde tehlikeli şekilde çalışan inşaat işçileri görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Metrelerce yükseklikte çalışan işçilerin yeterli güvenlik önlemlerini almadıkları görüldü. İnşaat işçilerinin tehlikeli çalışması vatandaşın kamerasına yansıdı.

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