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İniş yapan uçağın kanadında yürüdü!

Havayolu şirketi, uçak kanadında yürüyen kadının 'kara listeye' alındığını duyurdu

02 Eylül 2020 11:49

Antalya'dan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sefer gerçekleştiren uçaktaki bir yolcu, uçak havalimanına iniş yaptıktan sonra dışarıya çıkarak uçağın kanadında yürüdü. Havayolu şirketi, kadının 'kara listeye' alındığını duyurdu.

Antalya'dan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelen Ukrayna Uluslararası Hava Yolları'na ait yolcu uçağındaki bir kadın iniş yapan uçağın kanadına çıkarak bir süre oturdu ve yürüdü.

Ukrayna Uluslararası Hava Yolları, kadının ailesiyle Antalya'da tatil yaptığını ve ülkesine dönmek için charter uçuşla Kiev'e geldiğini açıkladı.

Kimliği açıklanmayan kadının kara listeye alındığı ifade edildi.

Öte yandan, acil çıkış kapısını açarak kanada çıkan kadına alkol testi de yapıldığı ancak alkollü olmadığı aktarıldı.

The Sun'da yer alan haberde ise, kadının 'hava almak için çıktığını' söylediği belirtildi.

Kadının kabin ekibi tarafından neden durdurulmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

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