T24 LogoT24 Logo
Haberler

İngitlere'de Ciara fırtınası hayatı olumsuz etkiledi

10 Şubat 2020 12:41

Ciara fırtınası, İngiltere'yi etkisi altına aldı. Çok sayıda uçak seferinde gecikmeler meydana geldi. Yetkililer, 'hayati tehlike' başlığı altında sel uyarılarında bulundu.

Ciara fırtınası, İngiltere?de hayatı olumsuz etkiliyor. Yerel medya, yetkililerinin toplamda 248 sel uyarısında bulunduğunu duyurdu. Sel uyarıları, 'hayati tehlike' başlığı altında geçildi. Almanya ve Hollanda'da 100'den fazla uçak seferi iptal edilirken; İngiltere'de çok sayıda uçak seferinde aksamaların meydana geldiği belirtildi. Rüzgar hızının saatte 121 kilometreyi bulduğu açıklandı. Kuzey Galler Otoyolu olarak bilinen A55'te hız sınırı saatte 50 kilometreye düşürülürken; motosiklet, kamyon ve TIR'ların otoyola girişi yasaklandı.

FİLİKA, YÜKSELEN DALGALAR ARASINDA KALDI

İngiltere'nin Hastings kentinde bir sörfçü, fırtına nedeniyle yükselen dalgalar arasında kaldı. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, filika ile denize açılarak sörfçüyü kurtarmaya çalıştı. Filikanın dalgalarla boğuştuğu o anlar anbean kaydedildi.

Kurtarma ekiplerinin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, filikadaki ekiplerin ve sörfçünün durumunun iyi olduğu belirtildi.

ETİKETLER

ingiltereciara fırtınasıhayatı olumsuz etkilediingilterehayati tehlikeseluyarı

Diğer Videolar

Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısında mesafeyi böyle korudu

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Nisan 2020

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal'ın yolu polis tarafından kesildi

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Eşitlik içermeyen af teklifi ve belediyelere yasaklarla mı ‘biz’ duygusu yaratılacak?

Davutoğlu: Devlet yardım toplamaz, yardım eder; evi yakan krizi görmemeye başladıysanız sosyal patlamalardan hepimizin endişe etmesi lazım

Yurttan Koronavirüs Manzaraları: 'Superman’ sokaklarda; telekonferansla evlilik ilanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya'nın Koronavirüs'le mücadelesi: Herkese örnek mi? Yoksa propaganda mı?...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İnsanlar gidince, dünyaca ünlü sahilin tadını anne köpek ve yavruları...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özkan'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na videolu gönderme:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"Asıl sıkıntı 28 Haziran'dan sonra yaşanacak" diyen astrolog Dinçer Güner:...

İmamoğlu'ndan hükûmete çağrı: 800 bin İstanbullu dün toplu ulaşımı kullandı,...

AKP, infaza ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM'ye verdi...

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in Koronavirüs testi pozitif çıktı...

Türkiye'de Koronavirüs | 46 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya'nın Koronavirüs'le mücadelesi: Herkese örnek mi? Yoksa propaganda mı?...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İnsanlar gidince, dünyaca ünlü sahilin tadını anne köpek ve yavruları...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özkan'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na videolu gönderme:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24