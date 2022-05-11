İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, böyle protesto edildi: "Sizin ırkçı politikalarınız insanları öldürüyor"

Tartışmalı sığınmacı politikaları ile gündemde olan İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, katıldığı bir yemekte bir grup aktivistin protestosuyla karşılaştı. Aktivistler, Patel konuşmaya başladığında İngiliz bakanı protesto etti.

Patel'e seslenerek konuşmasını sabote eden ve sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planını eleştiren aktivistler, güvenlik tarafından dışarı atıldı.

Yeşil Mutabakat hedefleri doğrultusunda karbonsuz bir ekonomiye geçiş çağrısında bulunan Green New Deal Rising (GNDRising) isimli aktivist örgüt, Patel'e "Sizin ırkçı politikalarınız insanları öldürüyor. Sığınma hakkı isteyen insanları Ruanda’ya gönderme planınız insanlık dışı, insanlık dışı! Ve bu insanların hayatını mahvedecek" ifadeleriyle seslendi.