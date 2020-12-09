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İngiltere'de Sağlık Bakanı Hancock, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Sağlık Bakanı Hancock, 90 yaşındaki vatandaşa aşı denemesi yapılırken gözyaşlarını tutamadı

09 Aralık 2020 13:17

İngiltere'de ilk olarak 90 yaşındaki Margaret Keenan isimli bir kadında Koronavirüs'e karşı geliştirilen Pfizer/BioNTech aşısı denemesi yapılırken, Sağlık Bakanı Matt Hancock katıldığı canlı yayında gözyaşlarını tutamadı.

İngiltere tarihinin en büyük aşılama kampanyası dün başladı. Kuzey İrlanda'da yaşayan 90 yaşındaki Margaret Keenan, Pfizer/BioNTech aşısını yaptıran ilk kişi olurken, 81 yaşındaki William Shakespeare isimli bir erkek de aşının uygulandığı ikinci kişi oldu. Bunun üzerine İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock katıldığı bir canlı yayında gözyaşlarını tutamadı. 

800 bin dozdan oluşan ilk sevkiyattaki aşılar 50 hastanede uygulanıyor.

Kaynak: DHA

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