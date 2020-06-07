İngiltere'de protestocular köle tüccarı olarak da bilinen Edward Colston'un 125 yıllık heykelini yıktı

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İngiltere'nin Bristol kentinde, ırkçılık karşıtı protestolar sırasında, göstericiler 17. yy'da İngiltere'de köle tüccarlığı yapan ve ticaretten kazandığı parayla kiliselere yardımda bulunduğu için 'hayırsever' olarak da tanınan Edward Colston'un heykelini yıktı. Yıkılan heykel, Colston'un 'hayırseverliğini' anmak adına 1895'te Bristol'ün merkezine inşa edilmişti.

Colston, 1672-1689 yılları arasında 80 bin Afrikalı erkek, kadın ve çocuğun Amerika'ya köle olarak götürmüştü. Kurduğu Royal African Company ile köle ticaretinde tekelleşen Colston'ın o dönemde yaptığı köle ticaretiyle elde ettiğine inanılıyor.

6-8 hafta süren yolculuklarda köle yapılmak için Amerika'ya götürülen siyahlardan binlercesinin hastalık, cinayet ve işkenceyle öldüğü belirtiliyor.