İngiltere'de Prens Philip için 41 pare top atışı yapıldı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in eşi Prens Philip’in 99 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, başkent Londra’da ve ülkenin dört bir yanında 41 pare top atışı yapıldı.

İngiltere’de yerel saatle 12.00’de başkent Londra’nın güneydoğusunda bulunan Woolwich Kışlası’ndan ve Londra Kalesi’nden (Tower of London) top atışları gerçekleştirildi.

Aynı zamanda Edinburgh, Cardiff, Belfast şehirlerinde ve Cebelitarık'ta da Prens Philip’i anmak için 41 pare top atışı yapıldı.

Donanmaya ait "HMS Diamond" ile "HMS Montrose" gemilerinden de aynı anda top atışı gerçekleştirilirken, etkinlikler televizyon kanallarından canlı yayınlandı.

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