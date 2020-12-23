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İngiltere’de mahsur kalan tır şoförlerinden protesto

23 Aralık 2020 18:22

İngiltere’nin mutasyon virüs açıklamasının ardından Fransa’nın 48 saatliğine sınırlarını kapatması sonucu İngiltere’de mahsur kalan 3 bin tır şoförü, polis ile çatıştı. Polis, 1 kişiyi otoyolu tıkadığı gerekçesiyle gözaltına aldı.

İngiltere’de mutasyon virüsün tespit edildiğinin açıklanmasının ardından 40’tan fazla ülke İngiltere’den gelişleri askıya alırken; Fransa’nın 48 saatliğine İngiltere sınırını kapatmıştı. Fransa’ya geçmeyi bekleyen 3 bin tır İngiltere’de mahsur kalmıştı. Fransa hükümeti, sonradan giriş yasağını hafifleterek; korona virüs testinin negatif çıkması koşulu ile İngiltere’den gelenlere tekrar sınırlarını açmıştı. Fakat sınırların kapalı olduğu sürede Dover Limanı’nda fazla sayıda tır birikmesi sonucu bekleyiş uzayınca sınırda tansiyon yükseldi. Sınırdaki bekleyişin 3. gününe giren tır şoförleri isyan ederek, polisle çatıştı. Polisler, Dover Limanı'na girmeye çalışan kalabalığı geri püskürtürken, 1 kişi de otoyolu tıkadığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Kendini park halindeki tırlardan birinin altına atan 1 kişi de bağırarak sesini duyurmaya çalıştı. Polisin şoföre müdahalesi sert olurken, adam yaka paça sürüklenerek tırın altından çıkarıldı.

Sınırda mahsur kalan tır şoförleri için bugünden itibaren hızlı testler başlatıldı. Polis, mahsur kalan tır şoförleri üzerinde hızlı test yapabilmek için kentteki Ulusal Halk Sağlığı (NHS) Test ve İzleme ekibine katıldı. Ancak İngiltere Barınma, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Devlet Sekreteri Robert Jenrick, sınırdaki tüm şoförleri test etmenin birkaç gün sürebileceğini söyledi.

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