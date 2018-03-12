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İngilizce düşündüğünü kanıtlayana otomobil hediye edecek

12 Mart 2018 18:46

Türkiye Çevirmenler Derneği çevirmenlerinden Mustafa Özay, dil öğrenimi konusunda yapılan en büyük hatanın 'İngilizce düşünmek' olduğunu söyledi. Özay, kendisinin soracağı 10 soruya noter huzurunda doğru yanıt veren ve İngilizce düşündüğünü kanıtlayan kişiye otomobil hediye edeceğini dile getirdi. İngilizce öğrenmenin cümle kurmayı öğrenmekle mümkün olacağını söyleyen Özay, şöyle konuştu: "Canlı yayında ve noterin olduğu bir ortamda ana dili İngilizce olan birinin cevap verebileceği 10 soruya cevap verecek. Eğer sorulara doğru yanıt verirse ona 365 depo yakıtıyla beraber sıfır bir otomobil hediye edeceğiz. Sorulara örnek verecek olursak mesela 3 basamaklı bir sayı ile 2 basamaklı sayının olduğu bir çarpma işlemini ilkokul üçe kadar okumuş ana dili İngilizce olan bir İngiliz çok rahat yapabilir. Gelecek kişi de bunu yapacak. Türkçede bu işlemi nasıl yapıyorsa İngilizce olarak yapacak ve satır satır yazacak. Eğer kişi kafasındaki dil formatının İngilizce olduğuna inanan bir insansanız bunu yapmanı lazım" diye konuştu.

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