T24 LogoT24 Logo
Haberler

İngiliz şarkıcı sahnedeki gizli bölmeden düştü

24 Ekim 2017 19:37

İngiliz şarkıcı Gemma Collins, Londra’daki SSE Arena’da önceki gün BBC Radio 1 Genç Ödülleri gecesinde ‘En iyi televizyon programı ödülü’nün kazananını anons ederken sahnedeki gizli bir kapağın açılması sonucu aşağıya düştü. 36 yaşındaki İngiliz şarkıcı Gemma Collins, BBC Radio 1 ‘En iyi televizyon programı ödülü’nü anons ettiği sırada beklenmedik bir kaza yaşadı. Şarkıcı, sahnede bulunan bir kapağın açılması sonucu aşağıya düştü. Collins’e o sırada açılan bölümdeki platformdan yükselen ve Love Island programıyla ödül kazanan Jamei Jewitt, Amber Davies ve Marcel Somerville yardım etti. The Sun’ın aktardığına göre, Collins, kaza nedeniyle ölmüş olabileceğini ve bu nedenle BBC’ye dava açacağını söyledi.

ETİKETLER

ingiliz şarkıcı sahneden düştüsahneden düştüsahnedeki bölmeden düştü

Diğer Videolar

Of! Of! Of! | "Nefes almak için yaşıyoruz"

Hatay'da gıda dağıtım firmasında yangın

27 metreden düştü, ayağa kalkıp yürüdü

Depremzede Ali Sertkaya: Önceki depremde oluşan hasarı sıvayla geçiştirmeye çalıştılar

Doğumda depreme yakalandılar

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün yer bilimleri projelerini finanse edersiniz"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24