İngiliz şarkıcı sahnedeki gizli bölmeden düştü

İngiliz şarkıcı Gemma Collins, Londra’daki SSE Arena’da önceki gün BBC Radio 1 Genç Ödülleri gecesinde ‘En iyi televizyon programı ödülü’nün kazananını anons ederken sahnedeki gizli bir kapağın açılması sonucu aşağıya düştü. 36 yaşındaki İngiliz şarkıcı Gemma Collins, BBC Radio 1 ‘En iyi televizyon programı ödülü’nü anons ettiği sırada beklenmedik bir kaza yaşadı. Şarkıcı, sahnede bulunan bir kapağın açılması sonucu aşağıya düştü. Collins’e o sırada açılan bölümdeki platformdan yükselen ve Love Island programıyla ödül kazanan Jamei Jewitt, Amber Davies ve Marcel Somerville yardım etti. The Sun’ın aktardığına göre, Collins, kaza nedeniyle ölmüş olabileceğini ve bu nedenle BBC’ye dava açacağını söyledi.