İnfaz koruma memurlarının bir tutuklunun kolunu kırdığı anların görüntüleri ortaya çıktı

Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Gökhan Gündüz, cezaevindeki bazı uygulamaları protesto etmek amacıyla 25 Mayıs 2017’de kantin önünde oturma eylemine başladı. İnfaz koruma memurları, eyleme müdahale etti.

Bu sırada iddiaya göre, R.Ş. adlı infaz koruma memuru tarafından yere yıkılan ve kafası betona vurulan Gökhan Gündüz’ün kolu büküldü. Bükmenin etkisiyle kolu kırılan Gündüz, bu şekilde kolundan tutulup sürüklenerek götürüldü. Hastaneye kaldırılan Gündüz’ün kolunun kırıldığı tespit edildi.

Anka Haber Ajansı'nda yer alan habere göre tutanakta olay, “Tutuklu koğuş şebekesi girişine getirildiğinde kapının açılması beklenirken kasten kolunun üzerine gelecek şekilde kendisini sertçe yere attı” diye anlatıldı. Memurlar hakkında açılan idari soruşturmadan ceza çıkmadı.

Gündüz’ün kolunun kırılmasıyla ilgili Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmadan takipsizlik kararı çıktı. Gündüz’ün avukatı Engin Gökoğlu’nun itirazından sonuç çıkmayınca, olay AYM’ye taşındı.

Gündüz’ün Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuru sonucu memurlar hakkında etkin soruşturma yapılması istendi.