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İnfaz düzenlemesinin Resmi Gazete yayımlanmasının ardından, Maltepe Cezaevi'nde tahliyeler sürüyor

15 Nisan 2020 11:25

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve 90 bin hükümlüyü kapsayan infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından İstanbul'daki Maltepe Cezaevi’nde tahliyeler devam ediyor.

Bugün (15 Nisan) sabah saatlerinde bir grup mahkum daha tahliye edilirken, tahliye olanların maske taktığı görüldü. Tahliye sırasında mahkumlar kendilerini görüntüleyen kameralara el salladı. 

AKP ve MHP gruplarının ortaklaşa hazırlayarak Meclis'e getirdiği infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmesinin ardından cezaevlerinde tahliye işlemleri başladı. Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan mahkumların tahliyesin bu sabah da devam edildi.

Polis ve jandarma ekiplerinin geniş çaplı güvenlik tedbirleri eşliğinde maskeleri takılı bir şekilde sosyal mesafe kuralına göre otobüslere alındıktan sonra cezaevinden çıkarıldı.

Öte yandan tahliye olan mahkumlar kameralara el salladı. 

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