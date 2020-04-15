İnfaz düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı; hükümlüler tahliye edilmeye başlandı

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndaki hükümlülerin tahliyeleri otobüslerle yapıldı.Cezaevinden çıkan hükümlüler, çıkan yasadan memnuniyetlerini dile getirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 7 gün süren görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğü giren yeni infaz düzenlemesinin hemen ardından tahliyeler başladı.

Türkiye genelinde 90 bin hükümlünün tahliye edilmesi beklenirken, Adıyaman’da ise bu sayının 332 olacağı öğrenildi. Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan 719 kişinin tamamı 31 Mayıs 2020 tarihine kadar izinli sayılacak. İzin bitiminde ise bu kişilerden 332’sinin tahliye işleminin gerçekleşeceği, 387 kişinin ise hükümlü olarak cezasını çekmeye devam edeceği bildirildi.