T24 LogoT24 Logo
Haberler

İnfaz düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı; hükümlüler tahliye edilmeye başlandı

15 Nisan 2020 08:25

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndaki hükümlülerin tahliyeleri otobüslerle yapıldı.Cezaevinden çıkan hükümlüler, çıkan yasadan memnuniyetlerini dile getirdi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 7 gün süren görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğü giren yeni infaz düzenlemesinin hemen ardından tahliyeler başladı.

Türkiye genelinde 90 bin hükümlünün tahliye edilmesi beklenirken, Adıyaman’da ise bu sayının 332 olacağı öğrenildi. Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan 719 kişinin tamamı 31 Mayıs 2020 tarihine kadar izinli sayılacak. İzin bitiminde ise bu kişilerden 332’sinin tahliye işleminin gerçekleşeceği, 387 kişinin ise hükümlü olarak cezasını çekmeye devam edeceği bildirildi.

ETİKETLER

adıyamancezaevitahliyehükümlüinfaz yasası

Diğer Videolar

Gazeteci Mustafa Çalık: Hakan Aygün'ü imana 'IBAN' dedi diye tutuklayıp Bakara'ya 'makara' diyen Egemen Bağış'ı büyükelçi atamak iki yüzlülüktür

HDP Batman il binasına polis baskını; eş başkanlar gözaltına alındı

Darp edilip bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar’ın annesi Kılıçdaroğlu ile görüştü: Adalet istiyorum

Mardin'in Dargeçit ilçesinde bir mağarada çok sayıda insana ait kemikler bulundu

Gaziantep'te polis şiddeti kamerada

Oyuncu Sadi Celil Cengiz: Mizahçı için en ağır şey 'kötü şaka' denmesi; mizah mahkemelerin konusu olamaz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Esra Erol'un dil sürçmesine, Elçin Sangu'dan esprili yanıt...

Sıfır araç aldı; ekspertiz raporunu görünce şoke oldu!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

65 yaş üstü çalışanlar ve kreşe giden çocuklar sokağa çıkma...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Babacan'ın fırsat alanı daha geniş...

Acun Ilıcalı, "Jüri değişecek" demişti; Murat Boz'un ardından Hadise'den de...

Tarantino'ya göre son 10 yılın 'tartışmasız' en iyi filmi...

Şevket Çoruh'tan "Hiç mi kenara para koymadınız" diyen Sabah yazarına:...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Esra Erol'un dil sürçmesine, Elçin Sangu'dan esprili yanıt...

Sıfır araç aldı; ekspertiz raporunu görünce şoke oldu!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24