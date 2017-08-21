İncir üreticileri: İşçiler ayda 4 bin, 5 bin lira istiyorlar

Aydın'da başlayan incir sezonunda özellikle dağ mahallerinde yatılı işçi çalıştıran üreticiler, maliyetlerin giderek artmasından ve işçilerin yüksek yevmiye istemesinden yakındı İncirin merkezi Aydın'da kuru incir hasadı ovada başlarken, dağlık kesimde hazırlıklar yapıldı, çalışacak işçiler bekleniyor. Yılda 35-40 gün süren kuru incir sezonunda yatılı çalışacak işçi bulmakta zorlanan üreticiler işçi fiyatlarının her yıl giderek artmasından yakındı. Germencik'in dağ mahallesi Meşeli'deki üreticilerden Esma Yıldırım işçi bulmakta çektikleri sıkıntının her geçen gün büyüdüğüne dikkat çekerek şöyle dedi: "İncir hasadımız bu yıl geçen yıla oranla biraz geç başladı. Yaş ve kuruda hasat sezonu eylül ayı sonlarına kadar sürüyor. İşçilerin fiyatları çok pahalı. Burada kaldıkları 35 günlük sürede 4-5 bin TL ödemek zorunda kalıyoruz. Fiyatların yüksekliğinden zorlandığımız gibi işçi bulmakta da çok zorluklar çekiyoruz. Piyasada işçi olmadığını bilen diğer işçiler de fiyatları yüksek tutmaya çalışarak bizi zor durumda bırakıyor. Buraya gelen işçiler yaklaşık 35-40 gün kadar evlerimizde misafir oluyor. Tüm giderlerini karşılıyoruz. Hava şartlarına bağlı olarak yılda sadece bir kere incir hasadı yapabiliyoruz." TARLADA YEVMİYE 50 TL, İNCİRDE 100 TL İşçilerin yevmiyesi konusunda yıllardan bu yana sıkıntı çektiklerini belirten üretici Barış Aydın ise, şöyle konuştu: "Bu işin maliyeti çok yüksek. İncir kurutacak yerlerimizi hazır hale getirdik. İşçilerin gelmesini bekliyoruz. Büyüklerimizden incirciye en başta işçi konusunda destek çıkmasını istiyoruz. Ovada tarlada çalışan işçiler yevmiye 45-50 TL alıyor. Ama bizim incire geldiği zaman yevmiyeler 90-100 TL'yi geçiyor. Buraya çalışmaya gelen işçiler 4- 5 bin TL arasında para istiyor. Biz de işçi bulamadığımız için mecburen vermek zorunda kalıyoruz. Çünkü incirin belli bir zamanı var. O zaman içersinde toplanmazsa bozuluyor. Ben 4 kişi çalıştıracağım ve bunun karşılığında 18 bin TL para ödeyeceğim. Diğer giderlerinin de sayarsak 20 bin TL'yi buluyor. Yetmezse takviye işçi getirirsem bu gider 25 bin TL'ye kadar çıkıyor. Yaklaşık benim yılda 15- 20 ton arasında incir hasadım oluyor. Biz de daha çok çalışıyoruz." Video: Zeynep BEŞERLER