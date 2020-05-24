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İnci kefalinin akıntıya karşı göçü devam ediyor

24 Mayıs 2020 13:07

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek, tatlı sulara göç eden inci kefalinin engel tanımayan muhteşem yolculuğu devam ediyor.

Van'ın Erciş ilçesindeki Deli Çay'a göç eden inci kefali suyun akışının tersine yüzüyor. Önlerine çıkan engelleri zıplayarak aşmaya çalışan balıkların eşsiz yolculuğuna şahit oluyor. Yumurta bırakmak için tatlı suya çıkan inci kefali balığının avlanması 15 Nisan -15 Temmuz tarihleri arasında yasak olurken, balık göçünü fırsat bilen martılar ise yoğun bir şekilde Deli Çay'a göç eden balıkları avlıyor. Erciş ilçesindeki Deli Çay'a göç eden inci kefalinin görsel yolculuğunu geçtiğimiz yıllarda bölgeye gelen binlerce insan tarafından izleniyordu. Bu yıl Koronavirüs (Covid-19) pandemisinden dolayı zaman zaman sokağa çıkma kısıtlamalar uygulanırken vatandaşlar bu yıl balığın göçünü izleme imkanı bulamadı.

(İHA)

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