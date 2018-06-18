İnce: Erdoğan Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz bir yalancı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bugün Kahramanmaraş'ta konuştu. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Seçim yaklaştı Muharrem İnce camilerden çıkmıyor" sözlerine yönelik "Erdoğan, benim camiye gitmemden niye rahatsız oluyorsun. Ben kimseye yalan söylemem. Beş vakit namaz kılmıyorum, ama ben Allah'a şükür 15 yaşımdan beri cuma namazı kılıyorum. Arada bir de sabah namazı kılarım. Sana mı soracağım camiye gitmek için? Sen Allah'ın tahsildarı mısın? Erdoğan Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz bir yalancı" ifadesini kullandı.