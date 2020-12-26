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Olay TV, kapatılan diğer kanalları akla getirdi; işte İMC ve Flash TV'nin kapatılma anı

Olay TV'nin kapatılması kapatılan diğer kanalları akla getirdi

26 Aralık 2020 12:43

T24 Haber Merkezi

Olay TV yayın hayatına, kanalın sahibi Cavit Çağlar’ın baskı altında olduğunu söylemesiyle son verdi.
 
Kanalın kapatılması akıllara 2017’de kapatılan İMC TV’yi getirdi. Aynı şekilde 2019 yılında Flaş TV'de de
sunucu Gökhan Taşkın'ın kanala iktidar tarafından ‘’siyasi, idari ve mali’’ baskı uygulandığını belirterek kanalın yayın hayatına son verildiğini söylemişti.

Olay TV Nevşin Mengü’nün sunduğu ana haber bülteninde kanalın kapanmasıyla alakalı açıklama yaptıktan sonra yayın hayatına son verdi. Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar Olay TV’nin 180 çalışanıyla birlikte yeni bir mecrada ‘’özgür haberciliğe devam edeceklerini’’ açıkladı.
 
 
 

 

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