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İmamoğlu yasağın ilk gününde çağrı merkezini ziyaret etti, vatandaşlarla telefonla görüştü: Bir nevi testten geçiyoruz

18 Nisan 2020 12:44

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sokağa çıkma yasağına rağmen, kamu adına hizmetlerini devam ettiren, belediye çalışanlarına moral ziyaretlerinde bulundu. İlk olarak Halk Ekmek çalışanları ile bir araya gelen İmamoğlu, ardında 153 Çağrı Merkezi personeli ile buluştu. İmamoğlu’nu sosyal medya canlı yayınında gören bazı vatandaşlar, 153’ü arayarak İBB Başkanı ile konuştu. İmamoğlu, evde kalmaları ve sağlıklarına dikkat etmeleri uyarında bulunduğu vatandaşlara, “Bugünleri hep birlikte atlatacağız. Önce sağlığımızı koruyacağız. Birbirimize katkı sunmaya devam ederek, insanların eşitliği açısından şehirlerin daha mutlu, huzurlu ve doğaya saygılı olmasını sağlayarak, yeni döneme hep beraber başlayacağız” dedi.

Ziyareti sırasında çağrı merkezini arayan vatandaşların telefonlarına cevap veren İmamoğlu, konuştuğu kişilerin ikameti ile evde yaşayan fert sayısını sorarak, herhangi bir talepleri olup olmadığını sordu. 

Bir vatandaştan gelen telefon çağrısını yanıtlayan İmamoğlu, vatandaşın ailesi ve sağlığını sorarak, "Hepimizin ilk defa test ettiği bir dönem. Önce sağlığımızı koruyacağız. Büyük bir dayanışma göstermemiz lazım. Önce ailenin içinde birbirimizi anlayarak saygı duyarak sonra da sokakta mahallede iş ortamımızda birbirimizi anlayarak huzurla bu süreci atlatacağız ondan sora inşallah daha yeni farklı kurallarla şehirlerin daha huzurlu mutlu ve doğaya saygılı olmasını sağlayarak yeni bir döneme hep beraber başlayacağız. Bir nevi testten geçiyoruz öyle diyelim" diye konuştu. 

Sultangazi Cebeci Mahallesi’ndeki Halk Ekmek Fabrikası'na yaptığı ziyaret sırasında çalışanlarla tanışan İmamoğlu, "Tabi tüm hijyen kurallarına uygun nitelikli ürün çıkartma konusunda hassas bir geçmişi var Halk Ekmek’in. Bunu daha yukarılara taşıma noktasında çalışmalarımız yürüyor. İnsanlarımıza sabır diliyoruz bugünlerde; bolca sabır diliyoruz. Sabrederek sağlığımızı koruyabiliriz. Bilsinler ki; her kurumumuz, İBB’nin her kurumu onlara hizmet noktasında çok titiz davranıyor. Lütfen kurallara uysunlar ve sağlıklarına dikkat etsinler. Biz, onlar için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

 

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