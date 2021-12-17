İmamoğlu yanaklarını sıkan gence gülümseyerek: Benim kızım da beni böyle seviyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Belediye Başkanları Çalıştayı için geldiği Kayseri'de esnaf ziyaretleri sırasında etrafını saran gençlerden biri yanaklarını sıktı. İmamoğlu, genç kıza sarılıp gülümseyerek "Benim kızımda beni böyle, geçen gün bana 'Sen büyüdün de başkan mı oldun?' diye seviyordu." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılmak üzere İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kayseri'ye gitti. İmamoğlu Kayseri'de, esnafı da ziyaret etti. Sokakta vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu, etrafını saran geçlerle sohbet etti. Bu sırada bir genç kız İmamoğlu'nun yanağını sıkarak sevgisini gösterince, genç kıza sarılan İmamoğlu, kendi kızının da kendisini böyle sevdiğini gülümseyerek anlattı.