İmamoğlu ve Yavaş’tan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar’a kutlama mesajı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana’nın kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla bir paylaşım yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, Karalar'a kutlama mesajıyla yanıt verdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana'nın kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla bir tanıtım filmi yayınladı. Videoyu paylaşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Huzurla dinliyorsak ezanlarımızı, gururla dalgalanıyorsa al bayrağımız göklerde ve dimdik yürüyorsak sokaklarımızda bunu kahramanlarımıza borçluyuz. Onlardan aldığımız mirası onlardan aldığımız ilhamla yaşatmak boynumuzun borcu olsun” ifadelerini kullandı. Büyükşehir belediye başkanları da Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a tebrik mesajları paylaştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Zeydan Karalar'ın paylaşımını alıntılayarak, “Nice Yüzyıllara Adana” etiketini kullandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, “Başkent Ankara'dan güzel Adana'ya yüzlerce kez selam olsun” mesajıyla birlikte “Nice Yüzyıllara Adana” etiketine yer verdi.