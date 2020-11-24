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İmamoğlu, "UKOME'ye sunuyoruz" diyerek getirilmesi planlanan yeni taksi sistemini paylaştı

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul’a getirilmesi planlanan yeni taksi sisteminin detaylarını paylaştı

24 Kasım 2020 15:33

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "UKEME'ye sunuyoruz" diyerek İstanbul’a getirilmesi planlanan yeni taksi sisteminin detaylarını paylaştı. 

Yeni taksi sisteminin Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’ne (UKOME) sunulacağını belirten İBB Başkanı İmamoğlu, beş başlık altında çalışmaların detayını açıkladı.

İmamoğlu şunları yazdı; 

"Yolcu konforu sağlanacak

Şoförün mesleki ve çalışma koşulları iyileştirilecek

Saatler düzenlenecek

Yolcu memnuniyeti ölçülecek

Maaş+prim sistemine geçilecek"

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