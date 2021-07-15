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İmamoğlu: Terör örgütünün oluşma yolculuğu 15 Temmuz'da yaşadığımız hain girişimden daha önemli bir yere oturmaktadır

15 Temmuz 2021 11:38

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde yaptığı konuşmada "Bir terör örgütünün oluşma yolculuğu o gün yaşadığımız hain girişimden belki daha önemli bir yere oturmaktadır" diye konuştu. 

İBB Başkanı İmamoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde konuştu. Sorumluları lanetlediğini ifade eden İmamoğlu, darbe girişiminin öncesine dikkat çekti.

"Türkiye tarihinde hepimizin başını öne eğip derin derin düşünmesi, çok üzülmesi, ders çıkartması gereken bir tarihtir. Bir terör örgütünün oluşma yolculuğu o gün yaşadığımız hain girişimden belki daha önemli bir yere oturmaktadır. Bu yolculuk nasıl gelişmiş, bu saha onlara nasıl verilmiştir? Onlarca yıl devletin içinde konumlanırken, gelişirken bu nasıl görmezden gelinmiştir. Devletten daha güçlü bir yapı olması mümkün müdür" diye konuşan İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

"2016'da tam bu binanın önünde bir terör örgütünün hain saldırısıyla hayatını kaybetmiş çalışma arkadaşlarımız, vatandaşlarımız var. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Minnetle anıyoruz. Sahaya inen vatandaşlarımız buna tepki göstermiş, ama ne yazık ki o hain talimatı alan insanlar kurşun sıkmaktan çekinmemişler, vatandaşlarımızı şehit etmişlerdir. Türkiye tarihinde hepimizin başını öne eğip derin derin düşünmesi, çok üzülmesi, ders çıkartması gereken bir tarihtir. Bir terör örgütünün oluşma yolculuğu o gün yaşadığımız hain girişimden belki daha önemli bir yere oturmaktadır. Bu yolculuk nasıl gelişmiş, bu saha onlara nasıl verilmiştir? Onlarca yıl devletin içinde konumlanırken, gelişirken bu nasıl görmezden gelinmiştir. Devletten daha güçlü bir yapı olması mümkün müdür? Esas olan devlettir, millettir. Bu tehdidin sadece bir terör örgütü üzerinden konuşulması da yanlıştır. Halen bu tehdit ve tehlike vardır. Buna karşı birlikte ortaya koyduğumuz tepki hangi aşamadadır buna bakmak lazım. Hak hukuk adalet kimliğinin her kuruma yerleştirilmesi, özellikle hukuk sistemine, bu tarz oluşumların asla müdahale edemeyecekleri bir sistemin bu millete armağan edilmesi herkesin sorumluluğu altındadır. İnsanlarımızın manevi değerlerini kullanarak farklı zihniyetlerle içlerini doldurarak milletine ayrımcı bir biçimde davranmasını sağlayan bütün kanalların ortadan kaldırılması için nasıl bir mücadele ortaya koyduğu bugün en değerli konulardan biri haline gelmiştir. 15 Temmuz hain girişimini sağlayan bütün kişi ve kurumları lanetliyorum."

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