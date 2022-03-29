İmamoğlu, ‘Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı’nı açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından İstanbul'un ‘Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı’nın özetini kamuoyu ile paylaştı. İmamoğlu projenin "Dünyada nüfusu 16 milyonu geçen mega bir kentte yapılan ilk sürdürülebilir hareketlilik planı" olduğuna vurgu yaptı.

İBB, "Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı”nı (SKHP) hayata geçirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çalışmalarına 2 yıl önce başladıkları SKHP'nın bir özetini, hazırlanan bir video ile Twitter hesabında paylaştı.

Videoda SKHP’nin, hazırlık ve analiz; strateji geliştirme; önlemlerin planlanması; uygulama ve izleme süreçlerini içeren bir çalışma olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Plan, insan odaklı yaklaşımlarla, toplumsal kapsayıcılık ilkesinden hareketle, ‘sürdürülebilir ulaşım türlerinin entegre bir şekilde geliştirilmesi’ amacıyla hazırlandı” dedi.

"Daha çok metro daha çok durak"

İstanbul SKHP’nin, "dünyada nüfusu 16 milyonu geçen mega bir kentte yapılan ilk SKHP olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, paylaşımına şu notu düştü:

"İstanbul'un 3 havalimanını birbirine bağlayan #HIZRAY, Tarihi Yarımada'ya özel trafik uygulaması, Deniz ulaşımı ile entegre toplu taşıma, Yaya, bisiklet, çevre ve ekonomi dostu çözümler, Daha çok metro daha çok durak, İşte Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik planımız."

İmamoğlu, İstanbul SKHP’nin 9 temel amacını ise şöyle sıraladı:

Erişilebilir, ödenebilir, entegre ve kapsayıcı bir ulaşım sistemi

Çevresel olarak sürdürülebilir bir ulaşım sistemi

Ekonomik olarak sürdürülebilir ve dayanıklı bir ulaşım sistemi

Ulaşımda emniyeti ve yolculukta güveni artıran bir ulaşım sistemi

Trafik sıkışıklığı ve otomobil bağımlılığını azaltan bir ulaşım sistemi

Toplu taşımaya geçişi kolaylaştıran bir ulaşım sistemi

Bisiklet ve yürüyüş gibi alternatif türleri teşvik eden bir ulaşım sistemi

Kompakt ve çok merkezli gelişmeyi destekleyen bir ulaşım sistemi

Minimum olumsuz etkisi olan bir lojistik sistemi