İmamoğlu: Sertab Erener, 23 Nisan'da Kartal Belediyesi Çocuk Korosu'yla birlikte konser verecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sertab Erener'in 23 Nisan'da Kartal Belediyesi Çocuk Korosu ile birlikte sanal bir konser vereceğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'yla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında bir duyuru yaptı.

Sertab Erener'in Kartal Belediyesi Çocuk Korosu ile birlikte sanal bir konser vereceğini söyleyen İmamoğlu, "23 Nisan'da saat 20:30'da sosyal medya hesaplarımdan canlı olarak izleyebilirsiniz" dedi.