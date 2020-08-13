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İmamoğlu paylaştı: "Kanal İstanbul'a kimin ihtiyacı var?"

13 Ağustos 2020 10:18

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, paylaştığı bir video ile "Kanal İstanbul'a kimin ihtiyacı var?" diye sordu. 

İmamoğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı videoda, "Kanal İstanbul bazıları için harika bir proje. Mesela kanal güzergahından arsalar kapatmış rant ve spekülasyon işlerini iyi bilenler için" ifadeleri yer alıyor. "Bir avuç insanın rantı için bu ülkenin 136 milyon m² tarım ve orman alanı ile en kıymetli su havzaları yok edilecek" notuyla paylaşılan video "Onların memnuniyetinin bedelini biz ödeyeceğiz. Marmara Denizi'nin doğal yapısı bozulacak. Ya Kanal, ya İstanbul!"  diye devam ediyor. 

 

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