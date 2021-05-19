Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu, Haliç'e kurulan tenis kortunda 19 Mayıs'a özel gösteri maçı yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada paylaştığı videoya "Haliç'in ortasında tenis oynanır mı; oynanır" notunu düştü. Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu, Haliç'in ortasına kurulan tenis kortunda, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na özel bir gösteri maçı yaptı.

İBB, 102’nci yıldönümünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı çeşitli etkinliklerle kutladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç’in ortasına konumlandırılan platform üzerine kurulan tenis kortunda gerçekleştirilen ve milli sporcuların katıldığı gösteri maçlarını, eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte izledi. Panoramik ve muhteşem İstanbul manzarası eşliğinde mücadele eden sporcular, ödüllerini İmamoğlu çiftinin elinden aldı. Eşiyle birlikte tenis oynayan İmamoğlu, duygularını, “Enerjisi yüksek bir kentteyiz. Bunu hissettirelim istedik. Umarım hep enerjisi böyle yukarıda olsun” sözleriyle dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, Haliç üzerinde konumlandırılan platformu, tenis kortu olarak düzenledi. Haliç, İstanbul Boğazı ve tarihi yarımadayı kapsayan muhteşem panoramik manzara eşliğinde, milli oyuncuların katılımıyla bayrama özel gösteri maçları düzenlendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gösteri maçlarını eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve oğlu Semih İmamoğlu ile birlikte izledi.

İmamoğlu: İstanbul’un enerjisi hep yukarıda olsun

İlk gösteri maçı, kadınlar kategorisinde oynandı. Milli sporcular İpek Öz ve Berfu Cengiz arasındaki mücadele, Cengiz’in 5-4’lük galibiyetiyle sonuçlandı. Mert Naci Türker ve Umut Akkoyun arasındaki erkekler müsabakasının galibi ise, 4-2’lik skorla Akkoyun oldu. Gösteri maçlarını, uluslararası tenis hakemi Eylül Benli yönetti. Karşılaşmaları kazanan Cengiz, Akkoyun ve kortta mücadele eden Öz, Türker ile maçları yöneten hakem Benli, kupalarını İmamoğlu çiftinin elinden aldı. İmamoğlu çifti, kupa takdimiyle birlikte sporculara ve hakem Benli’ye, özel basım Nutuk ile “İlham Veren Adımlar” kitabını hediye etti. İmamoğlu çifti, ödül takdimlerinin ardından galip ve mağlup sporcularla ayrı ayrı eşleşerek, gösteri maçına ortak oldu. Muhteşem İstanbul manzarasına karşı oynanan mücadele, renkli anlara sahne oldu. İmamoğlu çifti ve sporcuların ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar söylemesi, günün heyecanını en üst seviyeye taşıdı.

Haliç’in ortasına konumlandırdıkları şat ve 19 Mayıs’la ilgili yorumlarını, gösteri maçının ardından soluk soluğa gerçekleştiren İmamoğlu, şunları söyledi:

“Gençlerle müthişti. Harika vallahi. 19 Mayıs’a yakıştı. Burası Haliç’in ortasında bir süre kalacak. Etkinlikler var. Tekliflere açığız. Ben maç oynarım. Şu kuruma, ihtiyacı olan sivil toplum kuruluşlarına bağış yaparım diyenlere, kıymetli İstanbullulara bu kort bir süreliğine açık olabilir. Spor İstanbul’u arayıp, ‘Biz böyle bir bağış kampanyasına katılıyoruz’ diyebilirler. Sanat olur, kültür olur, spor olur, yardımlaşma olur; adı ne olursa olsun. Ama keyifliydi. Milli sporcularımıza teşekkür ediyoruz, bizi yalnız bırakmadılar. Enerjisi yüksek bir kentteyiz. Bunu hissettirelim istedik. Umarım hep enerjisi böyle yukarıda olsun.”