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İmamoğlu: Pandemide İstanbul'da farklı noktalara kurduğumuz 100 sahneyle müzisyenler sizlerle buluşuyor

İmamoğlu, müzisyenlere destek için şehrin farklı noktalarında sahne kurduklarını ifade etti

11 Haziran 2021 16:47

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, pandemide normalleşme kararlarıyla da beklentileri karşılanmayan ve yok sayıldıklarını düşünen müzisyenlere destek için şehrin farklı noktalarında sahne kurduklarını ifade etti. Twitter hesabından bir paylaşım yapan İmamoğlu, "Pandemide İstanbul'da farklı noktalara kurduğumuz 100 sahneyle müzisyenler sizlerle buluşuyor" dedi. 

İmamoğlu şunları yazdı;

"Pandemi sebebiyle ekonomik zorluk yaşayan sanatçılara verdiğimiz destek ile #İstanbulBirSahne oldu. Farklı noktalara kurduğumuz 100 sahneyle müzisyenler sizlerle buluşuyor."

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